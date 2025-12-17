Васил Терзиев: Новата структура на направлението за градско планиране ще спре презастрояването на София

За трети път кметът внесе за разглеждане от СОС предложението си за нова структура на Столичната община.

Най-коментираният елемент от реформата е направление “Градско планиране и развитие”, което Васил Терзиев предвижда да се управлява от заместник-кмет. Целта е той да ръководи и координира градоустройствената политика на общината, да интегрира всички процеси и да носи политическа отговорност. Зам.-кметът ще разчита на главния архитект и неговата техническа експертиза, без да натоварва позицията му с политически очаквания – доказан принцип на взаимодействие в големите български градове.

След като СОС отхвърли реформата на 27 ноември, Столична община направи анализ на още шест града, за да изследва взаимодействието между политическите лица в лицето на заместник-кметовете по строителство или устройство на територията и ролята и отговорностите на главните архитекти. Резултатите показват, че планът, който се предлага за София, се доближава най-много до начина, по който работят всички други общини в България. Той ще даде и трайно решение на проблема с презастрояването, който се възпроизвежда при всяко управление на града, защото настоящата структура го допуска – напълно законно.

“Градът трябва да премине към изграждане на нов Общ устройствен план, към създаване на цялостни Подробни устройствени планове, към осигуряване на инструменти, с които да се финансира реализацията на тези планове и едва след това инвеститорите да реализират своите проекти”, каза кметът Терзиев.

“Когато се работи отзад напред, София се превръща в хаотична строителна площадка – и се чудим защо няма улици, канализация, детски градини. С тази структурна реформа целим да решим проблема и столицата ни да стане предвидима, зелена, дишаща, сигурна и удобна за живеене.”

Днес София отчита рекорден автомобилен трафик и невиждани нива на застрояване, които сериозно са изменили облика на столицата отпреди повече от 15 години, когато е въведена действащата административна структура. Приемането на реформата ще позволи на общината да служи на гражданите независимо от това кой работи в общинската администрация.

Към момента градоустройството работи на парче. Одобряването на частични изменения в устройствени планове се е превърнало от изключение в практика, която отваря възможности за корупция. Докато едни инвеститори получават разрешителни веднага, други чакат с години. В някои части на града няма адекватна инфраструктура, а отчуждаването става по най-трудния и скъп възможен начин.

Няколко примера за конкретни проблеми, които могат да се решат с новата структура на направление “Градско планиране и развитие”:

Кипи строителство там, където документално вече е презастроено (например кварталите „Кръстова вада“ и „Витоша“ ). В същото време квартал “Младост” , където се концентрира най-голямо недоволство от строителството за сметка на зелени площи, детски площадки и др., на хартия все още има капацитет за застрояване.

Масова практика във всички квартали е инвеститори да изграждат водопроводи, канали, улици, озеленяване и т.н. за своя сметка, които после да даряват на общината – отново на парче. Случва се при ремонт на така изградени улици, това, което се открива под земята, да не съответства на чертежите в общината – ако изобщо ги има. Неглижира се и критична инфраструктура.

Действащата структура не осигурява ресурс за контрол върху честата практика задните дворове да се декларират като зелени площи, а след това да се ползват като паркинги . Схемата е известна – когато проверката от приемателната комисия приключи, специално поставеният за целта тревен килим и дърветата в кашпи се прибират и се преместват на следващия обект, който чака приемателна комисия. Докато расте броят на местата за паркиране, ще расте и броят на автомобилите в София.

Струпват се строежи в квартали без инфраструктура, (например "Манастирски ливади" ), където лошият достъп до градски транспорт подтиква към ползването на автомобили.

Възпроизвеждат се проблеми с обекти като жълтите павета . За тях нямаше пълноценен проект, нито тестово полагане, задължително за такъв знаков обект – но не и обезпечено в структурата на СО.

Неефективна и кампанийна грижа за културното наследство на София. В общината има над 1400 обекта. Повече от половината от тях са декларирани като недвижими културни ценности – без проучване и статут. Ценни обекти не са в защитения списък – НДК, Резиденция Бояна, Зала Фестивална и други. За много обекти липсват данни, което пречи на общината да се намеси навреме при рушащи се сгради-паметници на културата.

Концентрирането на политическа и управленска власт в главния архитект на София, в разрез с техническата му и експертна функция по закон, доведе до това в продължение на над десетилетие да се появяват сгради, които отхапват от зеленината на Южния парк. Лоша практика показват и строежите около площад "Македония" – сгради, чиито проекти не бяха съгласувани с Националния институт за паметниците на културата, въпреки, че попадат в защитена зона на Историко-археологически резерват „Сердика-Средец" и в охранителна зона на Министерството на земеделието и храните – сграда с „национално значение".

