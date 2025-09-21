Васил Терзиев: Графити културата е ярък пример за превръщането на сивите ъгли в мащабни произведения на изкуството, които вдъхновяват и обединяват

София се променя – по улиците, в кварталите, в пространствата, които всички споделяме.

Променя се с гласа на едно ново поколение, което търси своята свобода и начин да изрази себе си в една по-жива и цветна градска среда. Графити културата е ярък пример за това как тези търсения постепенно превръщат сивите ъгли в мащабни произведения на изкуството, които вдъхновяват и обединяват.“ Това каза кметът Васил терзиев по повод откритите нови стенописи, които преобразяват фасадите на блоковете в платна за изкуство.

„Упование“ на Венцислав Йосифов (Jermain) оживя на фасадата на бл. 109А срещу бившия хотел „Плиска“. Създаден в чест на софийските алпинисти и посветен на 130 години организирано туристическо движение в България, този стенопис ни напомня за силата на духа и стремежа към върховете. Проектът стана реалност благодарение на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ и Посолството на Словения в България.

„Прозорец на знанието“ на Светлозар Янков (Све) превърна фасадата на студентското общежитие в бл. 23 в Студентски град в символ на връзката между поколенията. Студенти от различни специалности се включиха в създаването му – за да оставят в квартала среда, каквато самите те искат да изграждат. Проектът е част от „Кръговрат на познанието“ и е реализиран с подкрепата на Столична община – Програма „Европа“ 2025, в партньорство с Visit Sofia, Район „Студентски“ и УНСС.

„Между страниците“ на Венета Маринова, също в Студентски град, носи духа на книгите и знанието върху фасадата на бл. 23-Б. Със своите 120 кв.м. мащаб и цветност, творбата съчетава изкуство и любов към четенето. Реализирана е с подкрепата на Столична община – Програма „Култура“, Националната художествена академия, УНСС и Район „Студентски“. Официалното й откриване предстои на 24 септември.

Тези мащабни стенописи не просто украсяват сивите стени – те създават ново усещане за среда, вдъхновение и принадлежност, посочи също Терзиев. Той благодари за портньорството на фондация „Вижънъри“, на университетите, Столичния общински съвет, районните администрации и посолствата и заяви, че продължава подкрепата на още вдъхновяващи проекти и творби, които преосмислят градското пространство.

В същото време не бива да забравяме, че нерегламентираните графити и драсканици са проблем, който засяга всички ни – те рушат усещането за ред и грижа в града. Работим активно за тяхното премахване и за създаването на повече места, където уличните артисти да могат свободно и легално да изразяват себе си. Вече изчистихме подлезите при Орлов мост, площад “Александър I”, градинката пред църквата “Св. Николай Чудотворец” (Руската църква) и бул. “Витоша”. Работим и по създаването на образователна кампания за опазване на градска среда.

Наша роля като градска управа е да насърчаваме изкуството и същевременно да опазваме чисти и подредени общите ни пространства – да възпитаваме любов към красивото и към реда в града, посочи също столичният кмет.

Facebook

Twitter



Shares