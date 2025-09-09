Васил Попов на гости на „Софийски истории“

Той не вярва в митични същества и легенди, но умее майсторски да пише за тях.

Детството му в трънския край ражда историите, които години по-късно сътворяват аудиосериала „Мамник“.

Гост в новия епизод на „Софийски истории“ е писателят Васил Попов – смело навлязъл в българския фентъзи хорър жанр.

YouTube: @Софийскиистории | Facebook: @Софийскиистории | Instagram: @Софийски истории

Подкастът „Софийски истории“ се реализира от дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община, в партньорство с „Мениджър“, Obekti.bg и Modernity.bg.

Facebook

Twitter



Shares