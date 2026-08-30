Васил Петров закрива музикалните вечери край язовир „Копринка“ с „Rock Swings“

Рок класики ще прозвучат в симфонично-джаз аранжименти във финалната вечер на програмата „На брега на древния Севтополис“

Концертът „Rock Swings“ с Васил Петров ще постави впечатляващ финал на музикалната програма „На брега на древния Севтополис“. Събитието е тази вечер, 30 август, от 20:00 часа на откритата сцена край язовир „Копринка“.

На сцената заедно с Васил Петров ще излязат Оркестърът на Държавна опера – Стара Загора, Военният биг бенд – Стара Загора и приятели, а диригент ще бъде кап. Цветомир Василев.

Рок хитове със симфонично и джаз звучене

„Rock Swings“ предлага различен поглед към добре познати рок композиции, които ще прозвучат в симфонично-джазови аранжименти.

Съчетанието между характерния глас на Васил Петров, звученето на симфоничния оркестър и енергията на биг бенда обещава мащабен музикален спектакъл под открито небе край язовир „Копринка“.

Концертът ще бъде последната от трите вечери „На брега на древния Севтополис“, но културната програма в рамките на Празниците в Долината на тракийските царе продължава.

Празниците в Долината на тракийските царе продължават

В следващите дни посетителите ще могат да разгледат изложби и да се потопят в атмосферата на „Тракийски стан“ с БагаТур.

На 3 септември започва и музикалният фестивал ДЖАЗАРТ Казанлък. Началото ще бъде поставено на „Тюлбето“ с концерт на Тромбонен квартет „Августа Траяна“, последван от програмата „Водите на март“ на Мирослава Кацарова.

Пълната програма на Празниците в Долината на тракийските царе е публикувана на официалния сайт на Община Казанлък.