Васил Петров пристига в Бургас и Царево със специална програма

Легендарният джаз изпълнител Васил Петров пристига в Царево и Бургас с концертната си програма, която представи в зала 1 на НДК тази година. Васил Петров ще се качи на сцената на НЧ “Георги Кондолов“ заедно с Симфониета – Враца с маестро Христо Павлов на 15 август от 20:00ч., на връх големия празник Успение на Пресвета Богородица, известен още като Голяма Богородица, а на 16 август ще гостува на фестивала “Джаз в Бургас. “.



Специални гости в концерта са очарователната Анна Ставрева от „Гласът на България“2024г. и виртуозната цигуларка Зорница Иларионова. Джентълменът в музиката ще представи един концерт с най-доброто от него – джаз стандарти, българските му хитове, поп и рок музика, филмови теми в симфонично звучене и в нови аранжименти, които представи в зала 1 на НДК тази година. Ще представи и хитовете на Синатра и музика от неговите албуми. Програмата “The Best of Васил Петров“ ще представи емоционални изпълнения, вдъхновени от три десетилетия музикална кариера на певеца. Джаз линията държат Йордан Тоновски-пиано, Христо Минчев-бас, Евгени Евстатиев – барабани. Концертът ще предложи незабравимо преживяване за ценителите на изтънчената музика в стила на Васил Петров и майсторството на близо 50 – членния музикален състав на Симфониета – Враца с маестро Христо Павлов.



В програмата са включени българска музика, хитовете на Франк Синатра, филмови теми, класика, поп и рок музикаи симфоничен джаз. Ще чуете „Подслон в дъжда“, “ Другият“, „Девойко мари хубава“, „Fly me to the moon“, My Way, New York, Soldier of fortune, I was made for lovingyou, Besame mucho, авторска музика и други. Билети се продават на касите по места .



За повече информация и резервация на билети тел.0894898098

Facebook

Twitter



Shares