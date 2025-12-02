Вашето мнение за разделното събиране в Габрово?

вторник, декември 2, 2025
Всеки от нас може да помогне градът ни да стане по-чист и зелен.

Разделното събиране започва от домакинството, а за да го направим по-лесно и ефективно, имаме нужда от вашето мнение.

Попълнете кратката анкета и споделете какви са навиците, затрудненията и мотивацията Ви при рециклирането. Така заедно ще подобрим системата и ще направим Габрово по-устойчив град.

Анкетата е тук:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGXCstDOpVR6SsFanwpUTLiNBztKCVWPlzdDjG2be2u8bPtw/viewform?usp=publish-editor

