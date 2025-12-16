ВАС отмени по-строгите изисквания за цветните контейнери

Борбата за по-чиста София продължава въпреки институционалния блокаж

На 10.12.2025 г. бе публикувано окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС), с което се отменят въведените от Столичния общински съвет (СОС) през миналата година допълнителни, завишени изисквания към Организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ОООО).

“Считаме, че това решение е в разрез с всякаква логика и е поредното такова в ущърб на стремежа на софиянци за по-чиста градска среда и по-добро качество на живот. То е поредната “порция” институционален блокаж, която срещаме в борбата си да осигурим на софиянци нормален, спокоен живот в чист град, където правилата и законите важат за всички и водещо е добруването на гражданите, а не корпоративният интерес.” Това каза Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология на Столчина община.

Институционален блокаж: Продължаващата борба за чист град

Решението на ВАС е част от поредица пречки, с които Общината се сблъсква в опитите си да гарантира основните услуги за гражданите:

● Липса на експертност от РИОСВ: След като Столична община отправи официално запитване до РИОСВ – София за тълкуване на законовото изискване за „непрекъсваемост на услугата“ по сметосъбиране, вместо експертен отговор, инспекцията прехвърли въпроса към МОСВ, въпреки че отговорът е в техните компетенции.

● Блокаж от КЗК: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бави и блокира мегапоръчката за чистотата по обособената позиция за Зона 4 („Надежда“, „Сердика“, „Илинден“). Договорът за тази зона изтича на 7 януари 2026 г., а КЗК отказа предварително изпълнение на договора, като признава „голяма обществена значимост“ на сметосъбирането, но поставя „убеждението в безпристрастността“ на институцията над здравето, живота и безопасността на над 150 000 столичани.

Защо сегашното решение е недопустимо

Кризата с чистотата ясно показа, че е жизненоважно да повишим ефективността на разделното събиране и рециклирането. Мерките, гласувани от СОС бяха пряк отговор на този проблем и целяха да бъде повишена ефективността и качеството на услугата, както и да осигурят комфорт за гражданите.

● Над половината от отпадъците, които попадат в сивите контейнери, са рециклируеми. Това е огромен пропуск, който товари Завода за отпадъци и депата, и който плащат гражданите.

● Въведените изисквания бяха за реална ефективност, по-добър достъп до цветни контейнери с по-добри технически параметри и ясна, единна система за цяла София.

Какво всъщност отмени ВАС: Предисторията

През есента на миналата година (2024 г.) Столичният общински съвет гласува въвеждането на нови, по-строги изисквания, сред които:

● Значително увеличаване на броя на контейнерите и въвеждане на унифицирана трицветна система.

● Край на възможността организациите да депонират събрания отпадък без заплащане с аргумента, че е “непригоден за рециклиране”.

● По-строг контрол, по-високи неустойки и технически подобрения на контейнерите.

В отговор трите организации, лицензирани от МОСВ, обжалваха изискванията. На първа инстанция Административен съд – София-град (АССГ) потвърди законосъобразността им, произнасяйки се в интерес на софиянци. След обжалване обаче, нов съдебен състав отмени това решение, аргументирайки се с формални процедурни основания. Общината счита, че става въпрос за договорни условия, които има право да определя самостоятелно, в интерес на гражданите. Затова по-рано през тази година Столичният общински съвет обжалва решението на АССГ пред Върховния административен съд (ВАС). Вчера, 10.11.2025 г. ВАС окончателно отмени мерките, аргументирайки се с формални процедурни основания.

Нашата цел остава ясна: Няма да се откажем

Въпреки съдебното решение, което е в ущърб на обществения интерес, ние няма да се откажем. Борбата за чиста и подредена София продължава.

Ще продължим да се борим, за да завишим качеството и контрола на услугата. Ще използваме всички законови механизми, с които да защитим обществения интерес и да осигурим на софиянци един нормален живот в чист град.

