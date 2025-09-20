Варна ще бъде домашен на професионален форум за превенция на асоциалното поведение на децата

Близо 3000 ученици и над 600 учители са преминали обучения за рисковете от използването на вейп устройства, информационната кампания продължава и през последната учебна година

През месец октомври Варна ще бъде домакин на Академията за професионалисти от системата за превенция на асоциалното поведение на децата в Република България. Събитието е инициатива на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, а дирекция „Превенции“ в Община Варна е поканена да представи добри практики, реализирани в града ни.

В началото на следващия месец – на 07.10.2025 г. на Пристанище Варна – изток професионалисти и доброволци ще имат възможност да се включат в инициативата „Ескейп стая на колела“, запозната с националната кампания за намаляване на чувствителността относно трафика на хората.

Предстоящите събития бяха оповестени по време на Съвместното заседание на Общинския съвет по наркотични вещества – Варна /ОСНВ/, Местната комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/, Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ОКБППМН/ и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН /КС по ХИВ/СПИН/. Заседанието беше ръководено от Светлана Коева, директор на дирекция „Превенции“ и заместник-председател на комисиите и съвета. Участие в заседанието взеха представители на правоохранителните и правораздавателните органи, Общинската администрация и Общинския съвет, образователната, социалната и здравната комисия, НПО и доброволците към дирекция „Превенции“.

В рамките на дневния ред служителите на ОД на МВР докладват данните от специализирани полицейски операции в нощните заведения във Варна с настаняване на малолетни и непълнолетни. В хода на проверките са установени 253 деца без придружител, като са съставени актове за установяване на административно нарушение. На територията на града няма установени нови наркотични вещества, съобщават още от Областната дирекция на МВР.

Експерти на дирекция „Превенции“ представят резултати от превантивните инициативи, реализирани в училищна и академична среда. С 2967 ученици и 602 учители са проведени обучения за рисковете от употребата на психоактивни вещества чрез вейп устройства, като кампанията продължава и през последната учебна година. Актуална остава и Програмата за предпазване на младите хора от престъпления с ученици от 12 клас, реализирана от Община Варна, дирекция „Превенции“ съвместно с ОД на МВР и РУО – Варна.

Участниците имат възможност да се запознаят и с резултатите от антиСПИН инициативата, проведена през 2025 г. До момента в кампанията са обхванати над 5000 души.

Важен акцент на заседанието беше прието по програмите за 2026 г. на Общинския съвет по наркотични вещества – Варна /ОСНВ/, Местната комисия за борба с трафика на хората /МКБТХ/, Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ОКБППМН/ и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН /КС по ХИВ/СПИН/

