Варна се включва за 18-и път в Националната АНТИСПИН кампания

Община Варна за осемнадесета поредна година участва в Националната АНТИСПИН кампания по повод Световния ден за борба със СПИН – 1 декември.

Инициативите, организирани от дирекция „Превенции“ и Регионалната здравна инспекция – Варна, са насочени към младите хора в града и имат за цел да повишат информираността относно ХИВ/СПИН и други инфекции, предавани по кръвен или сексуален път. Мотото на кампанията е „Пазя себе си, пазя и теб!“ и се провежда в периода от 27 ноември до 2 декември.

В дванадесет варненски гимназии над 40 доброволци от превантивните клубове към дирекция „Превенции“ ще проведат информационни кампании и обучения по връстников подход. Активности ще има и във висшите учебни заведения. На 27 ноември от 11:00 до 14:00 ч. кампанията ще се проведе в Техническия университет, на 1 декември в същия часови диапазон – в Икономическия университет, а на 2 декември – в Медицинския университет – Варна. Общо 48 студенти-доброволци от Асоциацията на студентите медици в България – Варна и от студентските съвети ще водят информационни кампании и интерактивни обучения. Младите хора ще имат възможност да проверят своя здравен статус чрез безплатни и анонимни изследвания и консултиране за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис в мобилен медицински кабинет.

Инициативите ще бъдат отразявани и онлайн в официалните канали на дирекция „Превенции“ във Facebook и Instagram, както и в YouTube канала p2prevention, където са публикувани обучителни видеа, подготвени от доброволците на Градския превантивен клуб.

