Варна отбелязва Европейския ден на езиците с редица забавни инициативи

Варна ще отбележи Европейския ден на езиците – 26 септември 2025 г. (петък), с редица забавни инициативи.

Събитията ще се проведат от 17:00 до 20:00 часа на входа на Морска градина – Варна.

Ученици и преподаватели ще представят под формата на интерактивни дейности различните езици, които се изучават във варненските училища – френски, английски, испански, италиански, португалски, руски и немски. Всеки чужд език ще бъде представен в обособено пространство, което ще предостави възможност на публиката да участва в езикови предизвикателства като решаване на ребуси, кръстословици, викторини и други занимателни дейности. Инициативата включва и изписване на асфалта на най-дългото многоезиково послание във Варна.

Организатор на събитието за 11-та поредна година е Алианс Франсез – Варна в партньорство с Община Варна, Посолството на Франция – Френски институт в България, Регионално управление на образованието – Варна и „Pontica Solutions“.

