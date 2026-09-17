Варна отбелязва 118 години от Независимостта на България с тържествена програма

Военен ритуал, молебен и празнично хоро ще съберат жители и гости на града на площад „Независимост“ на 22 септември

Варна ще отбележи 118 години от обявяването на Независимостта на България с тържествена програма на площад „Независимост“. Честването ще започне на 22 септември от 10:00 часа пред сградата на Окръжния съд.

Празничната церемония ще започне с военен ритуал по издигане на националното знаме на Република България, след което ще бъде отслужен молебен.

Програмата ще продължи с празнично хоро с участието на Фолклорен ансамбъл „Варна“, което ще допринесе за тържествената атмосфера в центъра на града.

Община Варна отправя покана към жителите и гостите на морската столица да се присъединят към честването на една от най-значимите дати в българската история.

Съорганизатори на събитието са Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.