Валентин Ревански с отличията „Кмет на годината“ и награда за благоустроена градска среда от национален конкурс

Кметът на Ямбол Валентин Ревански беше избран за „Кмет на годината“ в категория „Голяма община“ от едноименния национален конкурс, организиран от портала Kmeta.bg.

Вотът на гражданите отличи Ревански и в категорията „Градска среда“, в която участваха 263-ма кметове на общини от страната.

Наградите бяха връчени лично от вицепрезидента Илияна Йотова на официална церемония днес в София. Церемонията ще бъде излъчена по Българската национална телевизия на 12 октомври, неделя, от 16:00 ч.

„Тази награда не е лична – тя е признание за труда и усилията на целия екип, с който работя, на нашата администрация и, най-вече, на всеки един от нашите съграждани. Всичко, което постигаме, се случва благодарение на общите ни усилия, на доверието и взаимната подкрепа“, каза кметът Валентин Ревански при получаването на наградата „Кмет на годината“.

„Ямбол е град със съхранена история и дух, с хора, които са будни, изискващи и, най-важното, – единни. Това е място, в което си струва да живееш, да работиш и да отглеждаш своето семейство“, каза още Ревански.

Той пожела на всички свои колеги-кметове, когато един ден приключат своя обществен път, да останат в историята на своите общини като хора, оставили следа – личности, служили с чест и достойнство, които ще бъдат давани за пример на следващите поколения.

Оспорваното гласуване на Kmetnagodinata.bg се проведе от 25 септември до 5 октомври. Всеки гражданин имаше възможност да подкрепи кандидат в една от двете основни категории – „Кмет на годината“ или „Кмет на гражданите“, и да даде своя вот в една от петте специализирани категории: „Градска среда“, „Смарт сити“, „Туризъм и култура“, „Спорт и младежки политики“ и „Инвестиции и растеж“.

Припомняме, че през 2023 г. Валентин Ревански получи наградата „Кмет на гражданите“ за мандат 2019–2023 от националния конкурс „Кмет на годината“. Три поредни години – 2021, 2022 и 2023 г., кметът на Ямбол беше отличен и с наградата „Кмет на годината“ в категория „Градска среда“ за голяма община.

През 2021 г. Ямбол беше отличен също за най-красива коледно-новогодишна украса от портала Kmeta.bg.

