Валентин Митев спечели открития турнир по шахмат за всички възрасти за Купа „Плевен“

Валентин Митев (състезател на „Левски“ – София) спечели убедително със 7 точки от 7 възможни открития турнир по шахмат за Купа „Плевен“ за всички възрасти.

Домакин на срещите беше хотел „Ростов“, турнирът се организира от Спортен клуб по шахмат „Спартак Плевен XXI“ със съдействието на Община Плевен и е част от Спортния календар на Общината за 2025 година.

В надпреварата, която се проведе в 7 кръга по „Швейцарска система“, се включиха 45 състезатели от 9 града от цялата страна. Шахматистите бяха на възраст от 9 до 87 години и с различно ниво на подготовка – от национални състезатели до любители на древната игра. Затова организаторите бяха предвидили и много специални награди извън класиралите се в първата шестица. На второ и трето място се класираха Теодор Цветанов и Дарио Дерешки – и двамата състезатели на „Спартак Плевен XXI”. Всички победители бяха наградени от Ваня Първанова – началник на отдел „Спорт“ в Община Плевен.

Класиране в основния турнир и отличени със специални награди:

Призова шестица

1. Валентин Митев – „Левски” – София

2. Теодор Цветанов – „Спартак Плевен XXI”

3. Дарио Дерешки – „Спартак Плевен XXI”

4. Живко Ненков – „Спартак Плевен XXI”

5. Коста Ангелов – „Г. Даскалов” – Варна

6. Ева Русева – „Спартак Плевен XXI”, тя взе и Купата за най-добра при жените

До 10 години

1. Калоян Йолов – „Плевен XXI”

2. Димитър Маринов – „Сините камъни” – Сливен

3. Доротея Игнатова – „Троян”

До 14 години

1. Виктор Комитски – „Спартак Плевен XXI”

2. Цветан Иванов – „Спартак Плевен XXI”

3. Радослав Йорданов – „Спартак Плевен XXI”

До 20 години

Александър Георгиев – „Спартак Плевен XXI”

Ело до 1750

Алесандър Нанков – „Спартак Плевен XXI”, награден и за най-добър при юношите

Божидар Петров – „Плевен XXI“

Ело до 1900

Вихрен Копчев – „Спартак Плевен XXI”

Светослав Лозанов – София

Състезател 50+

Йордан Вутов – „Ловеч”

Състезател 65+

Кимон Комитски – „Спартак Плевен XXI”

Неградирани състезатели

Валентин Каменов и Чавдар Попов

Победителят Валентин Митев е от плевенската шахматна школа, играл е и за двата плевенски клуба. През последните 2 години се представя с успех на първа дъска на мъжкия отбор на „Спартак Плевен XXI”, а преди няколко години постигна реми с настоящия световен шампион Гукеш Доммараджу (Индия). Последното му успешно състезание е преди месец, когато на Европейско Корпоративно Първенство с отбора си, в който играе и световният шампион Веселин Топалов, печели второ място.

Снимка: СКШ „Спартак Плевен XXI“

Facebook

Twitter



Shares