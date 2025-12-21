Важно съобщение от Местни данъци и такси – Габрово

Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Габрово информира, че във връзка с годишното приключване на обслужващата банка и въвеждането на еврото като официална валута, на 29 декември 2025 г. от 16.30 ч. ще бъде преустановено плащането на местни данъци и такси в брой и чрез ПОС-терминал на касите на дирекцията.

За гражданите, които използват услугите на посредници, включително виртуален ПОС, FastPay, EasyPay, „Български пощи“, както и банки ДСК, ОББ, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, ПИБ, Алианц Банк и Единната входна точка за електронни плащания на Министерството на електронното управление, срокът за извършване на плащания е до 12:00 ч. на 29 декември 2025 г.

Плащанията ще бъдат възобновени в 8:15 ч. на 5 януари 2026 г., като плащанията в брой на касите на дирекция „Местни данъци и такси“, на адрес: ул. „Райчо Каролев“ № 4, ще започнат след 14:00 ч. същия ден.

Административните услуги, произтичащи от Закона за местните данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, ще бъдат преустановени в 16.30 ч. на 29 декември 2025 г.

Обслужването на гражданите ще бъде възобновено на 5 януари 2026 г. в 8:15 ч.

Община Габрово се извинява за причиненото неудобство и благодари за разбирането

