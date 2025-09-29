Важно съобщение от Дирекция „Местни данъци и такси“!

Уважаеми съграждани,

Община град Добрич напомня, че за подготовка на преминаване към новите основи за определяне размера на таксите за битови отпадъци, които са установени в чл. 67 от Закона за местните данъци и такси (в сила от 01.01.2026 г.), собствениците, ползвателите с учредено вещно право на ползване, концесионерите и лицата на които им е предоставено управлението на имоти, предоставят данни в срок от 10 юни 2025 г. до 30 септември 2025 г., както следва:

1. За жилищните имоти на гражданите и юридическите лица, лицата по чл. 13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич, подават декларация по образец (Приложение №1) до Кмета на Община гр. Добрич по местонахождение на имота;

2. За нежилищните имоти на гражданите и юридическите лица, лицата по чл. 13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич, подават декларация по образец (Приложение №2) до Кмета на Община гр. Добрич, по местонахождение на имота.

Подаването на декларации се извършва до 30.09.2025г. по следните начини:

– Лично в дирекция „Местни данъци и такси“ с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7 или в Центъра за услуги и информация, град Добрич, ул. България № 12 в работно време от 08.00 до 17.00 ч.;

– На е-пощи: dobrich@dobrich.bg и mdt-dobrich@dobrich.bg;

– Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Добрич, ул. „България“ № 12, за дирекция МДТ.

Образците на данъчните декларации и указания за попълването им, може да намерите на следния линк:

https://www.dobrich.bg/bg/aktualni/publichno-obsazhdane-na-naredba-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredbata-za-opredelyaneto-i-administriraneto-na-mestnite-taksi-i-tseni-na-uslugi-na-teritoriyata-na-obshtina-grad-dobrich

При неподаване на декларация по утвърдените образци, за целите на облагането с такса за битови отпадъци, ще бъдат използвани данните, които са налични в НБД „Население“, ЛБД „Население“, АПИС, НАП, НОИ и други системи и регистри до които Община град Добрич има достъп.

