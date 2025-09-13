В Зоопарк Стара Загора бе открита фотоизложба на талантливата Симона Кръстева
До 10 октомври 2025 г. посетителите ще могат да се насладят на
експозицията „Животът сред нас“, която разкрива красотата на животните и
техния свят
В Зоопарк Стара Загора днес официално бе открита изложбата на младата и
талантлива фотографка Симона Кръстева. Експозицията, озаглавена „Животът
сред нас“, представя 11 впечатляващи фотографии и ще радва посетителите
на Зоопарка в периода от 13 септември до 10 октомври 2025 г.
Снимките улавят красотата и уникалните моменти от света на животните,
като част от тях са заснети именно в Зоопарк Стара Загора.
Изложбата е разположена в откритата зоозанималня пред Образователния
център на Зооградината. Организатор на вдъхновяващото събитие е Зоопарк
Стара Загора с подкрепата на Община Стара Загора.
Откриването се превърна в истински празник за гостите и приятелите на
Зооградината. Сред присъстващите бяха близки, приятели и състуденти на
Симона, които я подкрепиха в първата ѝ самостоятелна инициатива. Чрез
нейния обектив присъстващите имаха възможността да се докоснат до
красотата и магията на фотографията.
„Радост и възхищение пробужда първата самостоятелна изложба на
даровитата фотографка у нас“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на
Зоопарк Стара Загора, и подчерта, че творбите ѝ ни напомнят колко близо
до нас е красотата на животните и природата.
Екипът на старозагорския зоопарк пожелава на Симона Кръстева още много
вдъхновение и бъдещи творчески успехи.