В заседателната зала на Община Пещера беше проведено обществено обсъждане на предварителния проект на ГПОД
Община Пещера възложи изготвянето на Генерален план за организация на движението (ГПОД) за територията на град Пещера, в съответствие с разпоредбите на Наредба №РД-02-20-2 от 24 октомври 2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.
Основната цел на общественото обсъждане е да се осигури информираност и публичност на процеса на разработване и приемане на ГПОД, получаване на мнения и предложения от гражданите и заинтересованите страни относно предложените промени и подобрения.
Кметът на Община Пещера Йордан Младенов подчерта важността на общественото обсъждане и отбеляза, че този процес е не само задължителен, но и необходим за доброто взаимодействие с жителите на града. Според него, целта на създаването на ГПОД е да се осигури безопасно и удобно движение на моторни превозни средства, пешеходци и велосипедисти, като същевременно се минимизира вредното въздействие върху здравето и живота на гражданите.
ГПОД има за основна цел да даде стратегически насоки за оптимизация на транспортната инфраструктура в Пещера. Документът е не само теоретичен план, а и инструмент за решаване на конкретни проблеми, свързани с движението в града. Основните цели на ГПОД включват: осигуряване на по-безопасно и по-ефективно движение на всички видове транспорт, подобряване на мобилността в града чрез регулиране на паркирането и транспортните потоци и намаляване на замърсяването на въздуха и шума, свързан с интензивния трафик.
Предварителният проект обхваща основните пътни артерии в общинския център в неговата строителна граница, като се фокусира върху оптимизацията на транспортните маршрути и подобряване на безопасността на пешеходците, велосипедистите и моторните превозни средства.
Проектът на ГПОД включва подробен анализ на съществуващата организация на движението в Пещера, като специалистите са разгледали ефективността на настоящата система и идентифицирали основните проблемни зони в града. Специално внимание е обърнато на „горещите точки“. Това са места с интензивен трафик и висока концентрация на инциденти.
На срещата бяха представени основните предложения за новата организация на движението, които включват: еднопосочно движение и регулиране на паркирането по натоварените улици с цел освобождаване на пространството и осигуряване на повече места за паркиране; оптимизация на транспортните потоци – правилното разпределение на трафика в различни части на града, с оглед намаляване на задръстванията и повишаване на ефективността на движението; разширяване на велосипедната и пешеходната инфраструктура; подобряване на мрежата на обществен транспорт, с акцент върху повишаване на достъпността и намаляване на задръстванията.