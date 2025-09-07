В Трилистник ще наблюдават Кървавата Луна и ще проведат училище под звездите

В навечерието на новата учебна година читалището в Трилистник подготвя училище под звездите по повод едно от най-завладяващите природни явления – Кървава Луна.

Ученици, студенти, жители и гости на селото имат възможност да станат част от необикновеното събитие, което съчетава знание, любопитство и магията на Вселената.

Тази вечер, 7 септември от 20 часа, пред читалище „Йордан Колев – 1928“, ще се проведе вечер, посветена на астрономията под надслов „Училище под звездите“. На нея ще бъде изнесена беседа за лунното затъмнение и небесните явления, които от векове привличат вниманието на човечеството. Ще бъдат представени интересни факти за Луната, Слънцето и Слънчевата система. След това ще бъде демонстрирано как и защо възниква явлението лунно затъмнение – процес, който често поражда въпроси и митове.

Организатор на проявата е местното читалище, което кани всички желаещи – малки и големи, на безплатна образователна програма под открито небе. Инициатор за събитието е Георги Златанов, който е студент IV курс в УНСС в София. 21-годишният младеж иска да сподели с повече хора природното явление, при което Луната преминава през сянката на Земята и се оцветява в тъмночервени тонове или т. нар. Кървава Луна.

„Това е възможност, която не се повтаря често“, споделят организаторите. Следващото пълно лунно затъмнение ще бъде видимо от територията на България чак на 31 декември 2028 г. Това прави тазгодишното явление рядка и ценна възможност за наблюдение и споделено преживяване.

Според народните вярвания тази астрономическа и мистична комбинация е символ на съдбовни поврати, пречистване и ново начало. Вярва се, че тогава границата между реалното и духовното става по-тънка, а Вселената дава възможност да оставим старото в миналото и да отворим сърцата си за новото. От векове се смята, че енергията на Кървавата Луна е свързана със силни емоции, прозрения и дълбоки трансформации.

Най-вълнуващата част от вечерта безспорно ще бъде наблюдението на самото затъмнение през телескоп, поставен пред читалището. Присъстващите ще могат да наблюдават отблизо как естественият спътник на Земята бавно се скрива в сянката й, докато се превръща в Кървава Луна – уникално събитие, което остава завинаги в съзнанието.

„Училище под звездите“ е с вход свободен и започва в 20 часа. Организаторите се надяват, че тази проява ще привлече повече туристи към красивото село, което не само е благоустроено и е първото в Община Марица с изцяло обновена подземна и наземна инфраструктура, но и разполага с великолепни природни дадености.

Facebook

Twitter



Shares