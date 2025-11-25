В Търговище започва изпълнението на проекта за цифровизация на общински услуги по програма Интеррег

Община Търговище започва изпълнението на дейностите по проекта за цифровизация и внедряване на интелигентни технологии и услуги по програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн” 2021-2027.

По него местната администрация си партнира с област Люлебургаз в Турция и село Томай в Молдова. Проектът цели подобряване на ефективността, достъпността и устойчивостта на публичните услуги.

В рамките на първия отчетен период се подготвят дейности, насочени към дигиталната трансформация на общинските услуги и повишаване качеството на обслужването на гражданите. Основният фокус за Община Търговище през този етап включва разработване на технически задания, необходими за предстоящото внедряване на новите системи и услуги.

По проекта ще бъде разработена интегрирана географска информационна система за индустриалната зона, която се изгражда по Плана за възстановяване и устойчивост. Системата ще включва различни модули и функции. Ще има регистри на инженерната инфраструктура, на имотите, които ще се предлагат за ползване, както и система за управлението на тези регистри.

В общинската администрация ще бъде надградена и вече съществуващата система за персонализирани мобилни известия. Чрез нея гражданите биват информирани с SMS за изготвени на тяхно име документи. Новите функции ще включват и уведомления за актуализация на различни услуги, за закъснели или пропуснати плащания, и други.

Надградени ще бъдат и функциите на вътрешната деловодна система на Общината. Тя ще има функции за автоматично извличане на данните от документи и текстово търсене в цялото им съдържание, с цел гарантиране на ефективно и точно управление на документацията.

По проекта се предвиждат и обучения за повишаване на дигиталните умения на експерти от администрациите. Обучителни семинари за цифрова грамотност ще бъдат организирани и за гражданите на трите населени места.

Общата стойност на проекта е над 492 хил. евро. От тях безвъзмездната помощ за Търговище възлиза на 169 хил. евро, като администрацията ще осигури и над 16 хил. евро съфинансиране. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до януари 2027 г.

Facebook

Twitter



Shares