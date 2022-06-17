В Свищов беше представена изложба, част от програмата за 140 години предучилищно образование
Днес, 17.06.2022 г. в двора на Свети Николското училище в Свищов беше представена изложба, част от програмата за 140 години предучилищно образование.
Над 140 рисунки от цялата страна са участвали в конкурса „Моята детска градина – дом на мечти“. В конкурса можеха да участват в отделна категория и фотографски снимки.
Ето и наградените:
Рисунка
ПЪРВО МЯСТО – Борис Божидаров Петров, ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов
ВТОРО МЯСТО – Кристиян Ивайлов Младенов, ДГ „Васил Левски“. гр. Свищов
ВТОРО МЯСТО – Радостина Венциславова Величкова, ДГ „Здравец“ гр. Горна Оряховица
ТРЕТО МЯСТО – Тея Свиленова Начева, ДГ „Васил Левски“
ТРЕТО МЯСТО – Шанай Неджванова Хюсеинова, ДГ „Радост“ с. Царевец, изн. група в с. Алеково
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Дариана Стефанова Петрова, ДГ „Първи юни“ гр. Велико Търново, трета група
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – София Андреева Гюрова, ДГ „Чиполино“ – трета възрастова група
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Лияна Иванова Караджова, ДГ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Асеновград, група „Мики Маус“
Снимка
ПЪРВО МЯСТО – Детска градина „Елена Грънчарова“, град Горна Оряховица, втора група „Гордите българчета“
ВТОРО МЯСТО- I група „Пчелички“ – ДГ „Радост“, гр. Свищов
ТРЕТО МЯСТО – Детска градина „Чиполино“ – IV група
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – IV група Слънчице, ДГ Слънчо, гр. Свищов
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов