Днес, 17.06.2022 г. в двора на Свети Николското училище в Свищов беше представена изложба, част от програмата за 140 години предучилищно образование.

Над 140 рисунки от цялата страна са участвали в конкурса „Моята детска градина – дом на мечти“. В конкурса можеха да участват в отделна категория и фотографски снимки.

Ето и наградените:

Рисунка

ПЪРВО МЯСТО – Борис Божидаров Петров, ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов

ВТОРО МЯСТО – Кристиян Ивайлов Младенов, ДГ „Васил Левски“. гр. Свищов

ВТОРО МЯСТО – Радостина Венциславова Величкова, ДГ „Здравец“ гр. Горна Оряховица

ТРЕТО МЯСТО – Тея Свиленова Начева, ДГ „Васил Левски“

ТРЕТО МЯСТО – Шанай Неджванова Хюсеинова, ДГ „Радост“ с. Царевец, изн. група в с. Алеково

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Дариана Стефанова Петрова, ДГ „Първи юни“ гр. Велико Търново, трета група

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – София Андреева Гюрова, ДГ „Чиполино“ – трета възрастова група

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Лияна Иванова Караджова, ДГ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Асеновград, група „Мики Маус“

Снимка

ПЪРВО МЯСТО – Детска градина „Елена Грънчарова“, град Горна Оряховица, втора група „Гордите българчета“

ВТОРО МЯСТО- I група „Пчелички“ – ДГ „Радост“, гр. Свищов

ТРЕТО МЯСТО – Детска градина „Чиполино“ – IV група

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – IV група Слънчице, ДГ Слънчо, гр. Свищов

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов