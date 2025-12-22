В старозагорското село Змейово отличиха най-добрите майстори на наложен пелин

Тази година независимо жури в състав от петима експерти и технолози оцениха 24 проби от пелин за пивкост, цвят, бистрота и аромат

В старозагорското село Змейово се проведе 17-то издание на Празника на Пелина. Акцентът на празника бе конкурсът за най-добър майстор на наложен пелин. Събитието се организира от Народно читалище „Пробуда – 1928“ – с. Змейово и Кметство с. Змейово, с подкрепата на Община Стара Загора.

Тази година независимо жури в състав от петима експерти и технолози оцениха 24 проби от пелин. Бяха връчени награди за най-добър майстор на наложен пелин, за най-добър цвят, най-добър аромат и бистрота.

За първи път в историята на конкурса, един участник спечели 1-во и 2-ро място, тъй като имената на участниците не са предварително оповестени пред журито.

Начало на празника постави отец Петър с молитва за здраве и благоденствие и по-добра реколта през следващата година. Водеща бе царицата на родопския хумор Веселина Бабаджанкова.

Денят бе изпълнен с добро настроение и разнообразна програма, представена от фолклорните състави. Гостите на селото се насладиха и на автентичните кътове за дегустация на наложен пелин и вкусни мезета.

Сред официалните гости на празника бяха Николай Диков, секретар на Община Стара Загора и Ивета Лазарова, председател на Общински съвет в Стара Загора.

Организаторите споделят с радост, че над 100-годишната традиция на наложения пелин се предава на младите хора от селото. Подготовката на известната напитка е дълъг процес, който започва от пролетта и включва събирането на реколтата от грозде, сушенето на билки и приготвянето на пелина, за да бъде готов за зимата.

