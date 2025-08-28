В старозагорското село Змейово изградиха нов кът за отдих около емблематичната „Илийчена“ чешма

Традициите и културното наследство са съхранени и преродени в унисон с природните богатства

Една от най-запазените и емблематични чешми в село Змейово се намира в самото начало на селото. Позната като „Илийчената чешма“, тя е реновирана през миналия век от местния жител Христо Добрев и до днес впечатлява всички, които преминават покрай нея.

Името на чешмата – „Илийчена“ се предава от поколение на поколение. Според преданията, водата ѝ е считана за благословена. В миналото, по време на празници и обредни ритуали, местните жители наливали от нея с вярата, че водата носи здраве и благополучие.

Днес мястото около чешмата е още по-привлекателно в резултат на новоизградения кът за отдих, който хармонично се вписва в околната среда. Инициативата е реализирана с подкрепата и съдействието на Община Стара Загора.

Основна цел на местните е традициите и културното наследство да бъдат съхранени и преродени в унисон с природните богатства на населеното място.

