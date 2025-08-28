четвъртък, август 28, 2025
Последни:
Региона

В старозагорското село Змейово изградиха нов кът за отдих около емблематичната „Илийчена“ чешма

Редактор

Традициите и културното наследство са съхранени и преродени в унисон с природните богатства

Една от най-запазените и емблематични чешми в село Змейово се намира в самото начало на селото. Позната като „Илийчената чешма“, тя е реновирана през миналия век от местния жител Христо Добрев и до днес впечатлява всички, които преминават покрай нея.

Името на чешмата – „Илийчена“ се предава от поколение на поколение. Според преданията, водата ѝ е считана за благословена. В миналото, по време на празници и обредни ритуали, местните жители наливали от нея с вярата, че водата носи здраве и благополучие.

Днес мястото около чешмата е още по-привлекателно в резултат на новоизградения кът за отдих, който хармонично се вписва в околната среда. Инициативата е реализирана с подкрепата и съдействието на Община Стара Загора.

Основна цел на местните е традициите и културното наследство да бъдат съхранени и преродени в унисон с природните богатства на населеното място.

Интересно от мрежата

Вижте още

Нова организация на движение се въвежда на бул. „Кукленско шосе“

Редактор

Община Плевен ще почете 188 години от рождението на Васил Левски

Редактор

УМБАЛ „Свети Георги“ обявява стипендии за бъдещи медицински сестри и акушерки

Редактор

Pin It on Pinterest