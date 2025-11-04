В старозагорското село Сладък кладенец ще открият първия си параклис

Православният храм е построен изцяло с дарения от жителите на селото и ще носи името на Св. Иван Рилски

Първият православен храм в с. Сладък кладенец ще носи името на Свети Иван Рилски. Новопостроеният параклис ще бъде открит на 9 ноември 2025 г. (неделя) в 11.00 ч. в местността „Вълев рът” в селото. Тържествено Свето освещаване на храма ще извърши отец Петър.

Мястото, на което е построен параклисът, е дарено на Старозагорската митрополия от жителите на селото Димитър Бишев и Николай Николов.

Средствата за строежа са предоставени изцяло от жителите на селото. Строителството поема друг местен жител – Радослав Влаев, който изгражда параклиса с дялан камък. В двора на параклиса ще бъде поставена и мраморна плоча с издялана глаголица.

В очакване на голямото събитие, кметският наместник Пенка Михайлова сподели, че жителите и гостите на селото могат да използват пространството около параклиса за отдих.

