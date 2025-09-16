В старозагорското село Яворово подготвят 8-и Национален фолклорен фестивал „С гозбите на баба“
Заявки за участие се изпращат до 20 септември 2025 г.
Старозагорското село Яворово посреща Национален фолклорен фестивал „С гозбите на баба“ на 27 септември 2025 г. Организаторите – местното кметство и НЧ „Пробуда – 1925“, с подкрепата на Община Стара Загора, предлагат богата програма за осмото издание на фестивала. Тържеството ще започне от 9.00 ч. в сградата на Читалището. Поканени са всички любители на традиционната българска кухня, певчески и танцови групи, индивидуални изпълнители, групи за народни обичаи, притежатели на автентични носии.
Водеща цел за провеждането на фестивала е поддържане интереса на обществото към традиционното фолклорно изкуство, утвърждаване на неговото присъствие в съвременния живот и предоставяне на възможност за обществена изява на всички, обичащи българския фолклор.
Традиционно приоритет също е насърчаване интереса на младото поколение към фолклора и приобщаване на нови изпълнители, които да продължават традициите, също така и популяризиране на кулинарни изделия, черпейки от знанията и опита на нашите баби.
Фестивалът е с конкурсен характер. Право на участие имат: непрофесионални певчески групи, индивидуални изпълнители, танцови състави, ансамбли, танцови клубове и формации. Няма възрастови ограничения. Участниците в певческия и танцов конкурс ще бъдат разделени на две възрастови групи: до 18 години и над 18 години.
За най-изявените организаторите са предвидили купи и парични награди: в раздел народни песни (под и над 18 г.), в раздел народни танци; в раздел ястия по стара рецепта и в раздел автентични носии. За останалите – медали, според класирането.
След края на конкурсната програма, гостите ще похапнат безплатно от свинския кебап със зеленчуци, сготвен в юнашкия тиган на шеф Ангел Ангелов, а по-смелите могат да се включат в неговите предизвикателства.
Гостите на събитието ще имат възможността да се потопят и насладят на приказното многообразие от цветове, шарки, шевици, втъкани с прецизност и изящество във всяка българска носия от различните краища на страната, толкова неповторима и уникална, колкото магнетичната красота на българката, сътворила с ръцете си тези съкровища през годините.
За доброто настроение ще се погрижат любимите на всички ДЮФА „Загорче“ и известната тракийска певица Дарина Славчева Славова, която е и председател на журито.
Националният фолклорен фестивал „С гозбите на баба“ съхранява и предава духовното културно наследство на българина към поколенията, представя красотата на автентичната българска носия и предоставя поле за изява на стари български носии.
Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организаторите съгласно реда на получаване на заявките и ще бъде публикуван на страницата на читалището във фейсбук няколко дни преди фестивала.
Регламентът на фестивала и заявки за участие: https://docs.google.com/
Заявки за участие във фестивала се приемат до 20.09.2025 г., включително, на следните и-мейл адреси: