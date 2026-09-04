Празничният ден ще започне в 10.30 ч. с водосвет за здраве и благоденствие

В старозагорското село Пряпорец утре ще бъде открит новият площад. Празничното събитие ще се състои на 5 септември 2026 г. (събота), а началото ще бъде поставено в 10.30 ч. с водосвет за здраве и благоденствие.

Лентата на обновения площад ще бъде прерязана в навечерието на празника на селото, който по традиция се отбелязва на 6 септември.

За доброто настроение на жителите и гостите на Пряпорец са подготвени музикална програма и хороводен поздрав от фолклорни формации. Празничният ден ще продължи с вкусни гозби и приятни срещи в компанията на близки и приятели.