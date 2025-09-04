четвъртък, септември 4, 2025
Последни:
Региона

В Стара Загора започна фестивалът за електронна музика Z-Tronic

Редактор

Z-Tronic Festival е Първият фестивал за електронна музика в Стара Загора и се провежда с подкрепата на Община Стара Загора.

На втората сцена на Beerфеста, който бе открит вчера, днес започна тридневният фестивал на електронната музика Z-Tronic Festival.

Мястото е парк „Загорка“, до бившето съоръжение за скоростни състезания по корабо и радиомоделизъм, от 16.00 ч. до 23.00 ч., а входът е свободен.

Повече подробности за програмата са публикувани на страницата на фестивала във Facebook: https://www.facebook.com/ztronicfestival/.

Интересно от мрежата

Вижте още

Община Шумен призовава младежите да се включат със своите истории в конкурса на НСОРБ

Редактор

В Градския парк на Ямбол бяха монтирани още две нови тенис маси

Редактор

Областната управа в Русе се утвърждава като водещо място за провеждане на студентски стажове

Редактор

Pin It on Pinterest