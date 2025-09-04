В Стара Загора започна фестивалът за електронна музика Z-Tronic

Z-Tronic Festival е Първият фестивал за електронна музика в Стара Загора и се провежда с подкрепата на Община Стара Загора.



На втората сцена на Beerфеста, който бе открит вчера, днес започна тридневният фестивал на електронната музика Z-Tronic Festival.

Мястото е парк „Загорка“, до бившето съоръжение за скоростни състезания по корабо и радиомоделизъм, от 16.00 ч. до 23.00 ч., а входът е свободен.

Повече подробности за програмата са публикувани на страницата на фестивала във Facebook: https://www.facebook.com/ztronicfestival/.

