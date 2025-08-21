В Стара Загора тържествена военна клетва полагат военнослужещи отформированията на Втора тунджанска бригада

В ритуала са включени отслужване на молебен за здраве и преминаване в

На Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“, на 22 август 2025

г. (петък), от 10.00 ч. до 11.30 ч. ще се проведе тържествен ритуал по

полагане на военна клетва на над 100 военнослужещи от формированията на

Втора тунджанска бригада от гарнизоните Стара Загора, Хасково и Ямбол.

В ритуала са включени отслужване на молебен за здраве от Негово

Преосвещенство Маркианополският епископ Богослов в съслужение със

старозагорски свещеници и преминаване в тържествен марш на положилите

военна клетва.

На тържественото събитие са поканени гости от Министерство на отбраната,

представители на местната и държавната власт, на Българската православна

църква и командири на военни формирования.

