понеделник, септември 15, 2025
Региона

В Стара Загора се въвеждат временни ограничения на движението поради санитарна резитба на дървесна растителност

Община Стара Загора уведомява, че в периода от 16 септември (вторник) до 19 септември (петък) 2025 г. по бул. „Славянска“ ще се извършват дейности по санитарна резитба на дървесна растителност.

За осигуряване на безопасността на движението и работните екипи ще бъдат приложени временни ограничения на движението в участъка от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“.

Утре от 09.00 ч. до 16.00 ч. ще бъде ограничен за движение участъка от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Хаджи Димитър Асенов“.

Община Стара Загора благодари за съдействието и призовава всички водачи на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и да спазват въведената временна организация на движението в посочения период.

