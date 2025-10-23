четвъртък, октомври 23, 2025
В Стара Загора се проведе регионална среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България

Съгласно нормативните изисквания всички общини следва да създадат необходимата организация за въвеждането на вътрешен електронен документооборот до 31 декември 2025 г.

Над 35 секретари на общини се събраха в заседателната зала „П. Р. Славейков“ в Община Стара Загора за участие в регионална среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България. Форумът, който се превърна в платформа за обмен на добри практики и идеи, беше домакинстван от ръководството на Община Стара Загора.

В срещата участваха представители на общинските администрации от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Присъстващите обсъдиха ключови въпроси, свързани с дигитализацията на административните процеси и предстоящите промени, касаещи въвеждането на изцяло вътрешен електронен документооборот.

Форумът беше приветстван от Делян Иванов – директор на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“ и дългогодишен бивш секретар на община Стара Загора. В обръщението си към участниците той подчерта значението на активния диалог между колегите от различните общини и споделянето на успешни решения за по-ефективна работа на администрацията. „Подобни срещи ни дават възможност не просто да обменяме опит, да дискутираме предизвикателствата, но и да търсим заедно решения, които ще подобрят обслужването на гражданите и ще улеснят ежедневната ни работа“, отбеляза Иванов.

Официалното откриване на форума направи Валя Радева – председател на Управителния съвет на НАСО РБ и секретар на Община Сливен. Тя насочи вниманието на присъстващите към темата за пълното преминаване към вътрешен електронен документооборот в общинските администрации. Радева припомни, че съгласно нормативните изисквания всички общини следва да създадат необходимата организация за въвеждането му до 31 декември 2025 г.

В рамките на срещата бяха представени лекции от водещи експерти: проф. д-р Ирина Цакова – университетски преподавател и изследовател в областта на информационното право, представи актуалната правна рамка и акцентира върху нормативните задължения на администрациите при внедряване на електронен документооборот, Цветан Такев – дългогодишен експерт в областта на дигитализацията на административните процеси, сподели практически подходи и технологични решения за адаптиране на системите в общините и проф. д-р Валентин Василев, университетски преподавател и автор на редица публикации в сферата на управлението на човешките ресурси, говори за ролята на лидерството и мотивацията при осъществяване на организационни промени.

Първата част на срещата беше посветена на правните и техническите аспекти на процеса – нормативните изисквания, предвидени в Решение №171 от 19 март 2025 г., както и методическите указания, които задават насоки за въвеждането на изцяло вътрешен електронен документооборот. Участниците обсъдиха конкретните етапи на внедряване – подготовка на администрациите, избор на технологични решения и адаптация на процесите.

Във втората част акцентът бе поставен върху управлението на промяната и човешкия фактор. Лекторите и участниците дискутираха как ръководителите на административните звена могат да вдъхновяват, обучават и подкрепят своите екипи в процеса на преход към дигитална среда. Обсъдени бяха и успешни практики от различни общини, доказали, че устойчивите резултати се постигат чрез добро планиране, екипност и ангажираност на всички нива.

Регионалната среща в Стара Загора бе оценена като изключително полезна и навременна. Тя затвърди позицията на града като активен център на професионален обмен и сътрудничество между общините в Южна България. В заключение участниците изразиха готовност да продължат диалога и съвместната работа в подкрепа на модерното, ефективно и прозрачно местно управление.

