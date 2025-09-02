В Стара Загора предстои 14-ото издание на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“

Стара Загора ще бъде сцена на 14-ото издание на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ от 23 до 29 септември 2025 г.

Фестивалът отново събира елита на кукленото изкуство от България и чужбина и предлага богата конкурсна и извънконкурсна програма.

В конкурсната селекция тази година участват 8 спектакъла на български и международни трупи:

„Кентървилският призрак“, Куклен театър Пловдив

„En-man-не. Механика на душата“, Zero en Conducta, Испания

„И ние играем Ромео и Жулиета“, Столичен куклен театър, България

„Истории за стените“, Куклен театър Братислава, Словакия

„Червената шапчица“, Zaches Teatro, Италия

„Малкият принц“, Младежки театър „Николай Бинев“, София

„Престъпление и наказание“, Младежки театър Нови Сад, Сърбия

„Макбет. Илюзията“- Държавен куклен театър Алмати, Казахтан.

Богатата извънконкурсна програма включва концерти, премиери, пърформанси, улични прояви и дискусии. Основният фокус на тазгодишното издание е сценографията, представена чрез поредица от изложби и специални събития, които разкриват силата на визуалната среда в кукления театър.

Старозагорската публика ще има удоволствието да види и двете премиери в рамките на „Пиеро“- тази на „Невидимо дете“, копродукция между Куклен театър Стара Загора и Драматичен театър „Рачо Стоянов“, Габрово, със специалното участие на група P.I.F и Владимир Михайлов в залата на Държавна опера – Стара Загора. Втората премиера е на филма „Под наем“ с продуцент Държавен куклен театър. Филмът спечели множество награди от международни фестивали във Франция, Шотландия, САЩ, Италия, Индия и Гърция за най-добър експериментален филм, най- добър режисьорски дебют на Любо Желев, най- добри визуални ефекти и монтаж и награда на публиката.

Сред ключовите акценти са:

Сценографска изложба на Ива Гикова и Ивайло Николов, – двама от най-ярките съвременни творци в областта на сценографията за куклен театър. Експозицията включва оригинални кукли, костюми и скици от съвместната им работа с режисьорката Елица Петкова и композитора Пламен Петков. Двамата са носители на множество отличия, включително три награди „Икар“ за куклен спектакъл и „Икар“ 2025 за сценографията на „Кентървилският призрак“ и „Небивалици с букви“. С нея ще бъде открит и МКТФ „Пиеро“2025

„Кръговрата на квадрата“ – изложба на Таня Пасева и Георги Пасев, куратор Димитър Трайчев, която поставя в диалог символиката на кръга и квадрата, земното и небесното, времето и безкрайността.

„Стара Загора: градът и хората в кадър“ – изложба на Снежана Маринова с автентични пощенски картички и фотографии, които връщат зрителите към миналото на града и неговата културна памет.

„Анимационни мемоари“ – изложба и книга на Настимир Цачев, обхващаща десетилетие от неговото творчество и знакови анимационни филми като „Домашен любимец“, „Гнездо“ и „Коминочистач“.

„Мокро“ на Димитър Трайчев – част от цикъла МОНОКЪЛ, който комбинира традиционни художествени практики и дигитални технологии в съвременен визуален диалог.

Изложба „Невидимо за очите“- резултати от сценографския пленер с ходожествен ръководител Мариета Голомехова.

Изложба „Стихове за къщи“- продължение на кампанията на „Добрата Стара“ за Ден на четенето. Тя свързва образите и историите на столетни старозагорски сгради със стихотворенията на родни и чуждестранни проекти.

Изложби на плакати на българска анимация и на български куклени спектакли за възрастни.

Към програмата са включени анимационна кинопанорама и анимационен мастер клас за куклени актьори (24 – 26 септември), ръководен от Весела Данчева и Ива Токмакчиева от Compote Collective. Участниците ще създадат кратки филми, които ще бъдат представени публично на 27 септември 2025 г. в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“.

В последния ден на „Пиеро“ ще се проведе кръгла маса на тема: Съвременни проблеми и перспективи пред сценографията в българския куклен театър.

МКТФ „Пиеро“ е създаден през 2000 г. и се провежда веднъж на всеки две години. За повече от две десетилетия той се утвърди като престижна европейска сцена за куклен театър за възрастни и е носител на ЕФФЕ-лейбъл за качество и иновации.

Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Стара Загора и Национален фонд „Култура“.

Информацията е предоставена от ДКТ Стара Загора.

Facebook

Twitter



Shares