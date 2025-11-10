В Стара Загора празнуват над 2200 именници в Деня на Свети Мина

Светецът е пазител на семейството и дарява сила по пътя на доброто

На 11 ноември Българската православна църква почита паметта на Свети великомъченик Мина – един от най-почитаните светци-закрилници в народната традиция. Той е покровител на семейството, пътешествениците и войниците, а според народното поверие на този ден небето се отваря и всеки може да отправи молитва за здраве и закрила.

В Стара Загора утре ще празнуват 2296 именници, чиито имена носят послания за вяра, победа и закрила. Сред тях най-много са носещите името Минка – 767 (от гръцки, означава „луна“, „малка госпожица“, символ на нежност и женственост) и Виктория – 692 (от латинското victori – „победа“, символ на сила и увереност).

Името Мина има гръцки произход и означава „месечина“ или „защита“, а Минка – неговата умалителна форма – носи значенията на „луна“, „госпожица“ и „малка“, символизирайки нежност, красота и женственост. Миньо произлиза от старославянски корени и означава „мил“ или „малък“.

Следвани са от Виктор – 435 (от латинското victori – „победа“, олицетворява решителност и устрем), Минчо – 271 (старинна българска форма, съхранила добротата и човечността в своето звучене), Мина – 89 (гръцки произход – „месечина“, „защита“, знак на вяра и духовна сила) и Миньо – 42 (от старославянски, „мил“ или „малък“, символ на доброта и близост).

Своя празник имат и носещите името Викенти (по-рядко срещано, българска форма на латинското Vincentius, от vincere – „побеждавам“, означава „побеждаващ“, „завладяващ“).

Свети Мина е почитан като покровител на семейството, пътешествениците и войните, а според народното поверие на този ден небето се отваря и всеки може да отправи молитва за здраве, мир и закрила.

Община Стара Загора поздравява всички именници с пожелание за здраве, вяра и победи във всяко начинание.

Нека закрилата на Свети Мина бъде с вас и вашите семейства!

