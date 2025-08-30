В Стара Загора посрещат чудотворната икона на Пресвета Богородица Скоропослушница

Чудотворната икона на Пресвета Богородица Скоропослушница ще пристигне за поклонение в Стара Загора днес. Тя ще бъде донесена с литийно шествие в 16:30 часа в църквата „Св. Въведение Богородично“, където в 17:00 часа ще бъде отслужено вечерно богослужение. С него ще се постави началото на празничното отбелязване на имения ден на Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан. Утре (31 август), когато се отбелязва паметта на Св. свещеномъченик Киприан, епископ Картагенски, отново в същия храм, архиереят ще възглави Божествената света Литургия, която ще започне в 9:00 часа. В нея ще участват Високопреосвещените митрополити от Св. Синод на БПЦ-БП, Преосвещени епископи, архиерейски наместници, както и председатели на храмове в Старозагорската епархия. Сред поканените гости са представители на законодателната, изпълнителната, съдебната и местните власти, както и на бизнеса в региона. Приканват се миряните да вземат молитвено участие и да предадат лично поздравленията си по случай празника на старозагорския владика.

Чудотворната икона на Пресвета Богородица Скоропослушница ще остане за поклонение в Стара Загора до 6 септември, след което ще отпътува за Павел баня.

За иконата на Пресвета Богородица Скоропослушница:

Светинята на Дохиар е иконата Света Богородица-Скоропослушница. Историята на манастира разказва, че през 1664 година образът на Дева Мария бил изписан на стената на монашеската трапезария. Там имало проход, през който често минавал монахът, отговарящ за трапезарията. Един ден послушникът Нил чул следните думи: ,,Не преминавай с димящи ястия покрай мен и не опушвай моя образ“ . Нил не се вслушал в тези думи и един ден чул отново :,,Монаше, ти не си достоен за това звание! Дълго ли ще опушващ моя образ?!“ Нещастникът паднал пред иконата на колене в покайна молитва и сълзи. На сутринта братята му го намерили ослепял. Изплашените монаси решили да правят ежедневно молебен пред иконата, преградили специално помещение, където образът стоял. Ослепелият монах не се откъсвал от светия образ, докато Богородица не му проговорила отново. Тя му казала: „Нил, твоята молитва е чута и ти се простен. Нека от сега нататък всички братя и православни християни се обръщат в своите нужди и Аз никого няма да оставя нечут. И моят образ ще се нарича Скоропослушница, защото Аз ще давам бърза милост за всички, които с благоговение се обръщат към мене“. След това монасите заградили прохода, така че вече никой да не преминава и построили параклис в чест на иконата, като украсили с красиви стенописи. Пред иконата сложили постоянно горящи кандила. Тук се случили много чудеса и изцеления. През лятото на 1996 година чудотворната икона предоставила невиждано благоволение, както за монасите, така и за православните християни. Зад иконата имало позлатена част и реставраторът Антоний Глинос разкрил стенопис датиран от 1563 година, който бил самата чудотворна икона.

