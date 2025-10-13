В сряда ще се проведе съвместно учение на службите за реакция при ПТП в областите Разград и Търговище

На 15 октомври 2025 г. (сряда), от 11:00 часа, в района на кръговото кръстовище на път II-49 с път II-51 (до село Трапище, община Лозница) ще се проведе съвместно учение на силите и средствата от основните съставни части на Единната спасителна система, съвместно с органи на изпълнителната и местната власт от областите Разград и Търговище. Темата на учението е „Реакция при мащабен пътен инцидент с разлив на лесно запалима течност и множество пострадали, включително деца, на границата между областите Разград и Търговище“.

Занятието се организира от областните управители на област Разград и област Търговище. То има за цел да подобри готовността и взаимодействието на институциите при възникване на инциденти с множество участници и пострадали, както и да повиши обществената осведоменост относно ролята на спасителните структури при подобни ситуации. По време на учението ще бъдат демонстрирани действия по спасяване, медицинска помощ, пожарогасене, овладяване на последици и организация на трафика, както и координацията между различните служби на терен.

Планът за учението е съгласуван с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

В учението ще се включат представители и екипи от:

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН – Разград и РДПБЗН – Търговище);

Областните дирекции на МВР – Разград и Търговище;

Центровете за спешна медицинска помощ – Разград и Търговище;

Българския червен кръст – Разград и Търговище;

Областните администрации на Разград и Търговище;

Община Лозница;

Регионалното управление на образованието и Териториалния отдел на ДАЗД – отдел „Мониторинг и контрол – северен“.

След приключване на учението ще се проведе заключителен брифинг за медиите, организиран съвместно от Областните администрации на Разград и Търговище.

Жителите и пътуващите в района се уведомяват, че по време на учението ще има временно ограничение на движението, както и присъствие на множество специализирани автомобили. Молим гражданите да запазят спокойствие и да спазват указанията на органите на реда.

