В сряда следобед заради ремонта на Средношколското общежитие временно се затваря пътен участък в района

Във връзка с извършване на строителни и монтажни работи по проект „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦПЛР „Ученическо общежитие“ и по заявление от фирмата-изпълнител на дейностите, утре, 15 октомври, в района на ремонта се въвежда временна организация за безопасност на движението.

Дейностите, предвидени за извършване в този ден, са полагане на бетон с бетон помпа.

Забраната за движение на пътни превозни средства е за ул. „Н.Й.Вапцаров“ в участъка от бул. „Априлско въстание“ до Т-образното кръстовище с улица безименна (до сградата на КНСБ). Временната организация на движението е за периода от 13,00 до 16,00 ч. на 15 октомври.

Съгласно Заповед на Кмета на Община Разград №1288/14.10.2025 г., която е публикувана на интернет страницата на Община Разград в секция Актуално/Уведомления, промяната в организацията на движението трябва да се сигнализира от фирмата-изпълнител на ремонта „Хранкотош”ЕООД-Варна. Движението на автомобили следва да се осъществява по обходни маршрути по останалите отворени за движение улици при спазване на реда и правилата, установени със Закона за движение по пътищата.

Временната забрана не важи за автомобили, идващи от бул. „Априлско въстание“ в посока – общински паркинг №3.

