В сряда е награждаването на призьорите от фотоконкурса „Моето различно, щуро лято“
На 22 октомври, сряда, ще се проведе награждаването на призьорите от шестото издание на фотоконкурса „Моето различно, щуро лято“.
Творческата надпревара се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Разград. Насочена е към ученици с интереси в областта на фотографията. Те имаха възможност да отразят в конкурсните снимки летни моменти, свързани с: човечност, добротворство, забавления, съпричастност, позитивни събития, пътешествия, спорт. Конкурсът е в две категории – фотография и фоторазказ, в три възрастови групи – 7-10 години, 11-14 години, 15-18 години.
В шестото му издание журито оцени 185 снимки и 47 фоторазказа. Участниците са над 100, като всеки имаше право да се включи с до 3 снимки в раздела за фотографии и с по един фоторазказ, който се състои от 3 до 5 снимки. В конкурса участваха ученици от 1 до 12 клас от всички краища на страната: София, Кърджали, Варна, Бургас, Перник, Севлиево, Ямбол, Хасково, Пловдив, Стара Загора, Нова Загора, Шумен, Разград и други.
Творбите им бяха оценени от жури в състав: Петя Радкова – фотограф, Петър Петров – репортер и оператор в Общинско радио Разград и Радка Минчева – ст. експерт „Връзки с обществеността“ в Община Разград.
Награждаването заедно с откриване на изложба с творбите на призьорите ще се проведе на 22 октомври, сряда, от 16,30 ч. в бистро „Зайо Байо“ в Разград.