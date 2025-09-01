В Спортно училище-Разград започна новата учебна година

Кметът на Община Разград Добрин Добрев бе гост на официалното откриване на новата учебна 2025/26 година в Спортно училище-Разград. Градоначалникът връчи поздравителен адрес на училищния директор Дениз Хамид и отправи приветствие към учениците. „За вас учебната година започва по-рано, защото сте избрали спорта за професионална реализация и своя житейска пътека, а това означава, че освен да имате добри резултати по учебните предмети, което е изключително важно, за вас започва и нов спортен сезон, изпълнен с много тренировки, труд и пот в залите и много трудни, но надявам се сладки моменти на спортния терен“ – така се обърна към учениците Кметът Добрин Добрев. Той им пожела на първо място да са здрави, но също и да не забравят уроците, както и да слушат съветите на своите родители, учители и треньори, защото те са тяхната опора по трудното поприще, което са избрали. Напомни им, че да си спортист е призвание и се изисква много труд, дисциплина и самоподготовка и им пожела да нямат контузии, а с постиженията си да прославят Разград, региона и България.

Официални гости на откриването на новата учебна година бяха и: областният управител Владимир Димитров, експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева, експертът по спорт в Регионално управление по образование-Разград Иван Петров.

Директорът на Спортно училище-Разград Дениз Хамид поздрави учениците и учителите с началото на учебната година и плисна менче с вода пред тях, за да върви по вода на всички.

Новите ученици бяха посрещнати със здравец и с питка с шарена сол и мед. Първи прекрачиха прага на училището седмокласниците с класен ръководител Грета Ганчева. В училището е разкрита и още една нова паралелка – 8“б“. Общо в училището учат 160 деца в 8 паралелки. Те се развиват в 8 вида спорт, новост тази година е женския футбол, за който е разкрит нов щат за треньорка.

