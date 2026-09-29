В София се появи първата „Улица на Сканирай лапата“

Столичната община подкрепи националната кампания за отговорно отношение към животните, а доброволци почистиха и облагородиха пространство в район „Триадица“

София направи нова стъпка към насърчаването на отговорното отношение към домашните любимци и по-чистата градска среда. На ул. „Асен Йорданов“ в район „Триадица“ беше обособена първата „Улица на „Сканирай лапата“ – част от съвместната инициатива на кампаниите „Сканирай лапата“ и „Искам чисто“.

В акцията се включиха кметът на София Васил Терзиев и кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов. Те участваха в засаждането на нови дръвчета и поставянето на информационни табели с QR кодове. Доброволци почистиха и облагородиха пространството, като е предвидено да бъдат поставени и диспенсъри с биоразградими торбички за почистване след домашните любимци.

„Основната ни цел и задача е да подкрепяме организации като „Сканирай лапата“, които искат да променят разбирането на софиянци и да ги направят по-отговорни. Искаме да бъдем част от тези инициативи, защото всеки един от нас участва в процеса да направим София по-добра. Това важи както за грижата за животните, така и за средата, в която живеем“, заяви Васил Терзиев.

QR кодове дават информация за правилата и санкциите

Поставените в рамките на инициативата информационни табели имат за цел да улеснят достъпа на гражданите до информация за отговорното отглеждане и разхождане на домашни любимци.

На тях са посочени и конкретни санкции, налагани от Столичния инспекторат при нарушения. Сред тях са глоба от 50 евро за непочистване след домашен любимец и 50 евро при нарушения по време на разходка, включително извеждане на куче без повод или на забранено място.

„Всеки стопанин на животни участва в това да направим София по-добра. Когато знаеш какво можеш да направиш, е много по-лесно да помогнеш. Понякога това означава да подадеш сигнал, понякога да помогнеш на човек да разбере какво трябва да направи, а понякога просто да не подминеш“, допълни столичният кмет.

Кампания за по-отговорно отношение към животните

„Сканирай лапата“ е национална информационна и образователна кампания, организирана от сдружение Stray Angels. Тя е насочена както към собствениците на домашни любимци, така и към останалите граждани, като поставя акцент върху превенцията, информираността и отговорното отношение към животните.

С инициативата организаторите се стремят да покажат, че грижата за домашните любимци е пряко свързана и с отговорността към обществените пространства.

Столичната община заявява намерение да продължи подкрепата си за инициативи, които насърчават грижата за животните, гражданската ангажираност и поддържането на по-чиста и приветлива градска среда.