В София организират фестивал по мини хандбал за ученици от столичните училища

Инициативата има за цел популяризиране на спорта сред децата, насърчаване на физическата активност и създаване на условия за спортна изява.
Събитието ще се реализира на 17 октомври 2025 година в залата по хандбал на НСА.
Участието в състезанието е изцяло със свободен достъп, като в него могат да се включат момичета и момчета на възраст 2-4 клас.
Предвидени са награди и медали за всички участници.
Заявки за участие/ ще се приемат се до 10 октомври 2025 г. в НСА „Васил Левски“ на milena-avramova@abv.bg доц. Милена Аврамова, д-р 0887 26 64 92

