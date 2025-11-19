В Смолян ще се проведе форум „Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“

Община Смолян кани гражданите и представителите на бизнеса на първото издание на форума „Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“.

РДТ „Н. Хайтов“ на 2 декември /вторник/ т. г. от 16:30 до 20:00 ч. ще бъде домакин на първото издание на „Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“ в града. Форумът е част от националната кампания за кариерна активация на младежи до 29 години, ученици и студенти. Организатор е Агенция за корпоративно развитие „ОМНИ Хюмън Девелопмънт“, със съдействието на Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика.

Целта на форума е да вдъхнови младите хора да открият своята професия и да се срещнат с ключови работодатели от региона. Компаниите се представят по сектори, заедно с обучителни институции, за да се очертае пълната картина на възможностите за професионално развитие в област Смолян.

Събитието е насочено към ученици и техните родители, студенти и младежи до 29 г. От общо 142 официални професии са масово познати само 30, което води до загуба на таланти и бъдещите експерти, поради липса на информираност. Форумът „Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“ предоставя възможността бизнесът, образованието, институциите, младежите и техните родители да се срещнат лице в лице, за да обсъдят възможностите и предизвикателствата за професионално развитие в района на гр. Смолян.

Икономиката се променя светкавично бързо, нуждите на хората, бизнеса и образованието също. Присъединете се към форума с безплатна регистрация на:

https://forms.gle/WfPmbWFxDCBTwiDv7

