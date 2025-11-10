понеделник, ноември 10, 2025
На 15 ноември /събота/ от 17:00 часа в Художествената галерия в Смолян ще бъде открита изложбата „Дечко Узунов. Пътни бележки“.

Тя е посветена на 125 години от рождението на художника и е част от серията изложби, които Софийска градска художествена галерия подготви за отбелязване на годишнината през 2024. Изложбата беше създадена като пътуваща експозиция и представена в българските културни институти в Берлин, Париж, Виена и Рим, съобщават от Софийска градска художествена галерия.

Публиката в Смолян ще има възможност да се запознае с по-малко известна страна на творчеството на Дечко Узунов – скици, рисунки, акварели, които разказват за неговите пътувания още от ранното му творчество до края на неговия живот, обяви художникът Петър Пиронков.

В текста към изложбата, кураторът Аделина Филева пише: „Нахвърляни набързо с молив, химикалка, флумастер върху отделни листове, различни тефтери и скицници, много от тях прерастват в по-големи по формат рисунки, акварели или маслени платна. Определени места и култури са впечатлили силно художника и се е получил един богат и разнообразен разказ за природа, архитектура, хора и събития. Освен в Европа, Азия, Северна Америка, художникът постоянно пътува и из България. Привличат го подбалканските градчета, величавите планини като Рила, Пирин и Родопите със своята специфична архитектура и природа, реките, езерата, както и Черно море и неговите пристанищни градове, пълни с история – Несебър, Балчик, Созопол, Калиакра. Хора се срещат рядко в тези пейзажи и когато ги има, те са без особено значение за художника, просто фигури и силуети“.
От Художествената галерия в Смолян канят почитателите на изобразителното изкуство да присъстват на изложбата, за да се докоснат до творчеството на Дечко Узунов, който е един от най-големите майстори на съвременната българска живопис.

