В Смолян се проведе фестивала „Празник на цветовете“

С много емоции, запомнящи се преживявания, забавни и творчески занимания премина четвъртото издание на Арт фестивала „Празник на цветовете“.

Организатори на събитието бяха Община Смолян, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съвместно с РИМ ,,Стою Шишков“, Регионалната библиотека ,,Николай Вранчев“ и Художествената галерия –Смолян,

както и представители от РИОСВ и ЮЦДП.

В летния Арт фестивал участваха деца от различни възрасти. Те се забавляваха с танци и хора, показаха своите знания и творчески умения, придобиха знания за опазването на гората, нейното биоразнообразие и обитатели .

Получиха съвети как да се пазят и реагират ако станат свидетели на пожар в природата.

Всички дейности в летния Арт фестивал се провеждат с цел да се ангажира вниманието на децата с творчески и креативни занимания, за да се избегнат противообществените прояви, коментира секретарят на Местната комисия Сийка Алексиева.

В края на събитието децата получиха награди, осигурени от МКБППМН.

Организаторите благодарят на участниците във фестивала, като се надяват да са се докоснали и преживели красиви и цветни емоции.

