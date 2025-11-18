В Смолян се проведе 61-то есенно състезание по физика

През този уикенд в Конферентната зала на Планетариума се проведе 61-то есенно състезание по физика

.В него взеха участие над 70 ученици от Смолян и Пловдив, които имат интерес към физиката, астрономията, технологиите и иновациите. Форумът бе открит от секретаря Момчил Николов, който поздрави участниците и благодари на организаторите, че популяризират Смолян като център на научни събития.

Това традиционно събитие обединява участници, които представят научни разработки, експерименти и иновативни идеи – от класическата механика до най – новите хоризонти на съвременните природни науки, посочи директорката на Планетариума Цветелина Генчева.

По време на научния форум бяха представени ученически и студентски проекти, демонстрации на физически експерименти. Получиха се вдъхновяващи научни дискусии, обмяна на опит и най-важното –

възможности за нови приятелства и сътрудничества.

Facebook

Twitter



Shares