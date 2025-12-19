В Смолян събраха над 3000 лв. в подкрепа на инициативата „Топъл обяд“

За поредна година в навечерието на Коледните празници в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, ученици, учители и родители организират благотворителна инициатива.

Този път каузата беше да се дарят средства на БЧК в подкрепа на инициативата „Топъл обяд“, която осигурява ежедневна топла храна на деца в нужда.

Коледният благотворителен базар в учебното заведение събра 3 293 лв. Около 450 артикула бяха разпродадени за по-малко от три часа.

„Благодарим на всички родители и деца за активното участие и подкрепата. Благодарение на Вашата съпричастност и ентусиазъм успяхме да съберем една много добра сума, с която ще подарим надежда и топлина там, където най-много липсват“, казаха от ръководството на училището.

Благотворителните празнични инициативи на учениците от ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ продължиха с Коледен поздрав към възрастните хора в Дома в село Фатово и малчуганите, които се лекуват в детското отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Ученици от начален и прогимназиален етап пяха песни и рецитираха стихове, за да зарадват всички тях.

„Koлeдa отново e тyĸ, a c нeя и нaдeждитe зa пo-дoбъp cвят, пoвeчe ycмивĸи, cбъднaти мeчти, мъдpocт и cмиpeниe, ĸoитo дa нaпpaвят живoтa ни пpeĸpaceн. И тази година нашите дeцa пoмaгaxa, дapявaxa, твopиxa, мeчтaxa. Гopдeeм се c тях и пoжeлaвaме на ceмeйcтвaта им и нa вcичĸи poдoпчaни свeтли Poждecтвeнcĸи пpaзници“, коментираха от ръководството на училището в Райково.

