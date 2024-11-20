В Смолян приключи общинският кръг на дисциплината „Волейбол“

Успешно приключи общинският кръг на дисциплината „Волейбол“, част от Ученическите игри 2024-2025 г., който се проведе от 13 до 19 ноември т.г., съобщи гл.експерт в Община Смолян Зоя Цървуланова.

Деветте отбора от общинските училища: СУ “Св. Св. Кирил и Методий-Смолян; ОУ „Проф.д-р Асен Златаров“; ОУ „Стою Шишков“-Смолян; ОУ „Иван Вазов“; ЕГ „Иван Вазов“; ППМГ „Васил Левски“; ПГИ „Карл Маркс“; ПГТТ „Христо Ботев“ и СПГТС „Никола Вапцаров“, демонстрираха високи умения и спортен дух за спечелване на призовите места.

Резултатите са следните:

Възрастова група -5-7 клас – момчета

1 място – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян

2 място -ОУ „Проф.д-р Асен Златаров“- Смолян

3 място – СУ “Св. Св. Кирил и Методий-Смолян



Индивидуално призово място 5-7 клас за:

Калоян Женаваров – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян

Възрастова група -8-10 клас – юноши

1 място – ППМГ „Васил Левски“-Смолян

2 място – ПГИ „Карл Маркс“– Смолян

3 място – ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян

4 място – ПГТТ „Христо Ботев“-Смолян



Индивидуално призово място 8-10 клас за:

Атанас Атанасов – ППМГ „Васил Левски“-Смолян

Възрастова група -11-12 клас – юноши

1 място – ПГТТ „Христо Ботев“-Смолян

2 място – ППМГ „Васил Левски“-Смолян

3 място – ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян

4 място – СПГТС „Никола Вапцаров“– Смолян

5 място – СУ “Св. Св. Кирил и Методий-Смолян

Индивидуално призово място 11-12 клас за:

Тодор Тасев – ПГТТ „Христо Ботев“-Смолян

Възрастова група -5-7 клас – момичета

1 място – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян

2 място -ОУ „Стою Шишков“- Смолян

3 място – ОУ „Проф.д-р Асен Златаров“- Смолян

4 място – ППМГ „Васил Левски“-Смолян



Индивидуално призово място 5-7 клас за:

Никол Радева – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян

Възрастова група -8-10 клас – девойки

1 място – ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян

2 място – СПГТС „Никола Вапцаров“– Смолян

3 място – СУ “Св. Св. Кирил и Методий-Смолян



Индивидуално призово място 8-10 клас за:

Михаела Росенова – ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян

Възрастова група -11-12 клас – девойки

1 място – ППМГ „Васил Левски“-Смолян

2 място – СПГТС „Никола Вапцаров“– Смолян



Индивидуално призово място 11-12 клас за:

Теодора Чафадарова – ППМГ „Васил Левски“-Смолян

В следващите два дни – 20 и 21 ноември, 2024 г. в Спортната зала “Величко Чолаков”- Смолян ще се проведе и дисциплината “Тенис на маса”.



Пожелаваме на всички участници здраве и спортни успехи!

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