В Смолян приключи общинският кръг на дисциплината „Шахмат“

Днес успешно приключи общинският кръг на дисциплината „Шахмат“, част от Ученическите игри 2025-2026 г.

На шахматната дъска с логика и умения, редуваха ходовете на фигурите отборите на: СУ “Св.Св. Кирил и Методий”, ОУ “Проф. д-р Асен Златаров”, ОУ “Иван Вазов”, ЕГ “Иван Вазов”, ППМГ “Васил Левски” – гр. Смолян и ОУ “Стою Шишков” с. Търън. Това съобщи гл.експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Смолян Зоя Цървуланова.

Резултатите са следните:

Възрастова група -1-4 клас

1 място – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян

2 място – СУ “Св. Св. Кирил и Методий – Смолян

3 място – ОУ „Стою Шишков“ – с.Търън

Възрастова група -5-7 клас

1 място – ОУ „Иван Вазов“ – Смолян

2 място – ОУ „Проф.д-р Асен Златаров“- Смолян

3 място – ОУ „Стою Шишков“ – с.Търън

Възрастова група -11-12 клас

1 място – ППМГ „Васил Левски“ – Смолян

2 място – ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян



Поздравления за всички участници и честито на първенците!

Общинският кръг на Ученическите игри ще продължи с дисциплината “ФУТБОЛ 7” на 28.10.2025 г. от 9.00 часа на стадион “Смолян”

Facebook

Twitter



Shares