В Смолян представят дебютната книга на Цвета Караянчева „Площад Родопа планина“

На 17 ноември в 18 часа в Регионална библиотека „Николай Вранчев“ в Смолян ще бъде представена дебютната книга на Цвета Караянчева „Площад Родопа планина“, която излезе от печат точно преди 1 година.

Четивото е откровен човешки разказ за уникалното природно и археологическо наследство на Родопите с пречупване през призмата на съвременния забързан човек. Караянчева потапя читателите в атмосфера на покой и съприкосновение с нетленното, поднасяйки им храна за душата. „В дългогодишната ми практика на политик осъзнах, че природата и срещите с хората извън светлината на прожекторите са онзи филтър, който ни помага да различаваме преходното от непреходното, а на мен лично – да остана земен човек с непресторен поглед към света“, казва авторката.

Тя отправя покана към всички любители на старините, на планината и на писаното слово да уважат представянето на книгата.

