В Смолян отвори врати реставрираното ателие „Интарзия“

На 05 септември т.г. отвори врати реставрираното ателие „Интарзия“ на Васил Игнатов в НЧ Орфееви гори – 1870 г.“- гр.Смолян, кв.Райково.

Събитието уважиха много роднини, близки и приятели на семейството, както и Община Смолян. Поздравителен адрес от името на кмета Николай Мелемов поднесе гл.експерт „Култура“ Елка Дърмонева. Присъстващите се потопиха в творческата атмосфера, която майсторът създава на младини и в която изработва своите интарзии десетилетия наред. Любопитство предизвикаха разнообразните дървените фурнири и автентичните инструменти на Васил Игнатов, както и статиите със снимки от неговите първи изложби през 60-те и 70-те години на миналия век.

Проявата е част от програмата за честването на 155 години от създаването на читалището. Ателието ще остане отворено за посещения и занапред като част от неговия богат културен фонд.

