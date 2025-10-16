В Смолян наградиха победителите в математическото състезание „Стоян Попратилов“

В Община Смолян днес бяха наградени победителите в Областното математическо състезание „Стоян Попратилов“,което е посветено на името на един от най-видните математици.

В десетото състезание взеха участие 420 ученици от цялата област и от Кърджали. Бяха излъчени победители в шест категории. Класиралите се от първо до шесто място, общо 106 ученици, получиха предметни награди и грамоти. Те бяха осигурени от Община Смолян, ПУ „Пайсий Хилендарски“- Филиал Смолян и РУО.

Наградите връчиха секретарят Момчил Николов и началникът на РУО Никола Запрянов.

Изявените математици бяха поздравени от Николов и Запрянов, които им пожелаха здраве и още много успехи в учебната дейност.

На участниците от 12-и клас, класирали се на призовите места, ще се признава оценка за прием във Факултета по математика, информатика и информационни технологии на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Организатор на състезанието е СМБ-секция Смолян с подкрепата на ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал Смолян, Община Смолян и РУО-Смолян.

Състезанието е част от инициативите, посветени на празника на град Смолян и дава възможност за изява на деца с талант в математиката като се популяризират постиженията им пред обществеността.

