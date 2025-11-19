В Смолян изнасят лекция на тема „Родопските художници“

Музей галерия „Петър Пиронков“ и Община Смолян организират поредната лекция на тема „Родопските художници“.

На 22 ноември в /събота/ от 11 :00 часа ще бъде представено творчеството на големия български художник Енчо Пиронков /1932г.-2025 г. /. Лектор ще бъде изкуствоведът Сузана Николова. От 12:30 ч. ще се проведе и ателие- работилница на тема : „По стъпките на автора“. Припомняме, че заниманията са безплатни.

Вече мина година, откакто започнаха лекциите, посветени на родопските художници. Беше представено творчеството на Владимир Рилски, Анастас Стайков, Михаил Карапаунов, Димитър Серезлиев, Вълко Гайдаров, Симеон Николов и Петър Савов и др. Ателиетата-работилници също се радват на голям интерес.

Заповядайте на събитието!



