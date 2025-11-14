В Силистра завърши общинското състезание по футбол
Вчера завърши общинското състезание по футбол, което се проведе на стадион „Доростол“ в Силистра.
Бяха изиграни над 37 мача. В надпреварата се включиха 17 отбора в три възрастови групи.
На първо място се класираха отборите на:
· Момчетата от ОУ „Отец Паисий“ във възрастова група V-VII клас
· Юношите от ПГСУАУ „Атанас Буров“ във възрастова група VIII-X клас
· Юношите от ПГСУАУ „Атанас Буров“ във възрастова група XI-XII клас
Тези футболни отбори ще представляват Община Силистра на пролетния областен турнир.